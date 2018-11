Rifiuti abbandonati e velocità eccessiva: in 20 giorni la Municipale stacca oltre 50 multe

Sono oltre cinquanta le sanzioni elevate dal presidio di Polizia municipale di Massa Lombarda, nell’ambito dei controlli per garantire il rispetto delle regole e del vivere civile, sia sul fronte del codice della strada, sia per quanto riguarda il decoro urbano.

Dall’inizio del mese di novembre sono state effettuate 17 sanzioni a seguito dei posti di controllo in via Trebeghino e 25 sanzioni per eccesso di velocità nel centro urbano. Con l’ausilio del targa system, inoltre, sono stati inoltre sanzionati 10 veicoli per mancata revisione, mentre su segnalazione è stata sequestrata un’auto priva sia della copertura assicurativa, sia della revisione. Sul fronte del decoro urbano, continua l’utilizzo delle fototrappole nei punti di maggior abbandono improprio di rifiuti, in centro storico e nella zona industriale: al momento sono otto le persone individuate e sanzionate per gli illeciti.

“C’è chi pensa che con le multe i Comuni facciano cassa: non esiste considerazione più sbagliata di questa - dichiara il sindaco Daniele Bassi -. Per prima cosa, le entrate derivate dalle sanzioni sono investite nel miglioramento della sicurezza urbana, con l’acquisizione di nuovi strumenti, e dunque sono risorse che ricadono a vantaggio dell’intera comunità. Il targa system, per esempio, serve a scongiurare la piaga dei mezzi che circolano senza assicurazione, che comportano un rischio enorme, soprattutto in caso di sinistro; le fototrappole invece ci permettono di individuare e sanzionare i troppi furbetti che si erano abituati all’impunità, continuando a deturpare il suolo pubblico. Dunque, a chi crede che le multe siano una strategia comoda per fare cassa, vorrei far notare che gli unici a guadagnare realmente qualcosa dalle sanzioni sono i cittadini onesti, quelli che chiedono che vengano rispettate le regole della convivenza civile”.

