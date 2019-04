Rifiuti abbandonati, le fototrappole funzionano: multati altre sette 'furbetti'

Continuano a dare risultati le tre nuove fototrappole a disposizione del Comune di Massa Lombarda per il controllo dell'abbandono illegale di rifiuti sul territorio.

Grazie a questi nuovi apparecchi mobili, che possono essere di volta in volta riposizionati, e alla stretta collaborazione tra Polizia locale e funzionari di Hera, sono stati identificati e sanzionati sette cittadini (tra cui sei residenti massesi) che hanno violato la legge abbandonando rifiuti in aree limitrofe ai cassonetti di raccolta. Una corretta raccolta dei rifiuti aumenta il decoro del territorio e la vivibilità delle città: gli strumenti in campo per il contrasto del fenomeno sono sempre più numerosi, dall'informazione, alla formazione attraverso iniziative rivolte ai più giovani, fino all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.