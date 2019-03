Abbandoni rifiuti, l'onda forlivese arriva a Ravenna: "Fenomeno esteso"

Il nuovo sistema di raccolta rifiuti a Forlì sta creando problemi nei territori confinanti, sia nel Comune di Ravenna sia in quello di Faenza. Il tema è stato sollevato martedì pomeriggio in Consiglio comunale a Ravenna dal Gruppo misto, mentre a Forlì, in concomitanza, si vota il regolamento per la costruzione della tariffa puntuale. E che i problemi ci siano lo conferma l'assessore all'Ambiente ravennate, Gianandrea Baroncini. E "purtroppo il fenomeno e' abbastanza esteso", con situazioni di aumento a Roncanlceci, Filetto, San Pietro in Vincoli, Bastia: insomma tutto il territorio al confine con Forli'. E vive "lo stesso problema Faenza".

Il porta a porta integrale a Forlì è partito a febbraio e i cassonetti sono stati rimossi la settimana scorsa. È anche partita, "un'aggravante", la tariffa puntuale. "Fisiologicamente - sottolinea - con i cambi di servizio nei primi tempi si registrano problemi". Gli uffici dei due Comuni sono in contatto, "c'e' coscienza del problema e nei prossimi giorni uscira' un comunicato congiunto per intimare i cittadini a un comportamento corretto". Ci sara' un incontro tra le due amministrazioni e i due gestori per "mitigare il fenomeno" e non si esclude un "impegno della Polizia locale di Forlì a dare una mano a quella di Ravenna per un controllo piu' efficace del territorio. Siamo a conoscenza del problema - conclude Baroncini - e ci stiamo lavorando". (fonte Dire)