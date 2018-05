Rifiuti, acqua, energia: tre giorni di eventi per 'Fare i conti con l'ambiente 2018'

Tutto pronto a Ravenna per l’edizione numero 11 di "Fare i conti con l’ambiente", festival formativo ambientale (dal 16 al 18 maggio) di riferimento sul territorio nazionale. '#Ravenna2018' (questo l’hashtag ufficiale per seguire sui social in tempo reale l’evento) conferma il proprio carattere open con oltre 60 momenti di incontro gratuiti distribuiti su tre giorni: al centro l’informazione, gli approfondimenti e la condivisione della conoscenza sulle nuove tecnologie e sui processi industriali, coniugando cultura e solidarietà ed offrendo eventi d’arte e spettacolo. Approfondimenti tematici sviluppati in collaborazione con reti esterne (associazioni, enti ed aziende), con il contributo del mondo delle università, dei ricercatori, dell’impresa, dei mass-media e del no-profit dedicati sia al mondo tecnico amministrativo sia ai cittadini.

“Durante la manifestazione - affermano Giovanni Montresori e Mario Sunseri, Direttori dell’evento - avremo modo di confrontarci sullo sviluppo del settore coinvolgendo in maniera sinergica istituzioni, imprese ed università, superando l'approccio puramente teorico e mono settoriale. Allo stesso tempo daremo opportunità di formazione per i professionisti e per i giovani che rappresentano il capitale umano del futuro". “Questo evento ormai consolidato – sostiene inoltre l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini – è particolarmente atteso per l’opportunità che offre di fare il punto, analizzare lo stato dell’arte e rilanciare tutti i temi di un aspetto, quello ambientale, divenuto imprescindibile e determinante per la nostra quotidianità. Le esperienze didattiche e formative proposte, importanti e aggiornate, costituiscono occasioni notevoli di conoscenza e approfondimento non solo per gli addetti ai lavori ma per tutti coloro che lo vorranno, siano essi appassionati o cittadini interessati alla crescita, tutela e valorizzazione del proprio territorio e più in generale del mondo in cui viviamo".

Si parte con le 7 conferenze dedicate a gestione e protezione dell’ambiente costiero, inquinamento atmosferico, intelligenza artificiale, aziende “sostenibili”, decommissioning, buone pratiche “energetiche”. Si prosegue con i workshop, che spaziano sui temi più diversi in ambito “green”: edilizia sostenibile, biometano, qualità dell’aria, innovazione tecnologica, end of waste, trattamento acque, rifiuti inerti, economia circolare, novità normative, bonifica di siti contaminati, solare, compostaggio, rifiuti urbani. Uno sguardo sfaccettato sul presente, con le buone pratiche aziendali e degli enti locali, e sul futuro, con la proposizione di scenari tecnici, normativi e sociali basati su un approccio circolare all’economia e alla vita in genere. E poi ancora labmeeting (ossia momenti formativi gratuiti, nel solco della tradizione “open content” di “Fare i conti con l’Ambiente”). La manifestazione, che interessa tutto il centro storico pedonale di Ravenna, è un evento a “chilometro zero” e prevede anche la presenza di operatori e aziende in alcune delle principali piazze della città ravennate, tra cui Piazza del Popolo.

“Fare i conti con l’Ambiente” ospiterà l’undicesima edizione di Emergenze Creative, rassegna annuale d’arte contemporanea su tematiche ambientali, che si esplicherà ancora tramite gli strumenti della “public art” in chiave performativa, invitando quindi i cittadini a partecipare attivamente all’intervento artistico, diventando da semplici fruitori a importanti ed indispensabili protagonisti. Forte resta inoltre il carattere formativo dell’evento di Ravenna, che ospiterà infatti ben 4 Scuole di Alta Formazione: la sesta edizione del Corso Residenziale di Alta Formazione sulla Bonifica dei siti contaminati; la Scuola di Alta Formazione sulla Gestione dei Rifiuti; la Scuola di Alta Formazione sulla Gestione dei Sistemi Idrici; la novità 2018 con la Scuola sui Servizi Pubblici Locali dove saranno affrontate le rilevanti novità che sono intervenute nel corso del 2016 e 2017, tra cui la riforma dei Contratti Pubblici (DLgs. 50/2016, integrato da Correttivo 2017) e la riforma delle Società a partecipazione pubblica (DLgs.175/2016, integrato da Correttivo 2017). Il valore formativo dell’evento non si ferma, però, alle Scuole: labelab, organizzatore dell’evento, ha lanciato infatti il Progetto G100 – Formazione senza barriere, per offrire opportunità di formazione e relazione per 100 giovani neo-laureati nel corso dei prossimi 5 anni. Alla prima selezione si sono candidati 50 neolaureati.

Sono già aperte le iscrizioni, direttamente nelle pagine web contenenti i programmi delle singole iniziative, mentre la mail di riferimento è ravenna2018@labelab.it. La manifestazione avrà un’anteprima nei giorni 14 e 15 maggio con La scuola delle energie, grazie alla collaborazione con l’Its, corso di Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti elettrici, che consente l’avvio di un percorso di carriera con prospettiva e opportunità di successo occupazionale. Il corso è destinato agli studenti delle Scuole Superiori del territorio del quarto e quinto anno, che desiderano acquisire maggiori informazioni in riferimento alla scelta del percorso di studi post diploma; sono invitate le realtà imprenditoriali e di rappresentanza e le Istituzioni che collaborano con la Fondazione Its Tec per lo sviluppo della Scuola Its per l’Efficienza Energetica.