'Rifiuti-Amo: da spreco a risorsa', premiate le classi vincitrici del concorso fotografico

Venerdì mattina nella sede della Casa Matha è avvenuta la premiazione del concorso fotografico “Rifiuti-Amo: da spreco a risorsa” proposto alle scuole primarie di Ravenna dai club Lions Dante Alighieri, Ravenna Romagna Padusa, Ravenna Bisanzio e Ravenna Host nell'ambito dei service per l’Area Ambiente e in collaborazione con il Multicentro Ceas Ra21 del Comune di Ravenna.

Finalità del concorso è stata quella di diffondere l’educazione, la cultura e la tutela dell'ambiente con riferimento particolare al tema dei rifiuti. In particolare si è voluto sollecitare nelle bambine e nei bambini una attenzione critica e oggettiva dei luoghi in cui vivono e per favorire la consapevolezza che una città rispettosa dell'ambiente rappresenta un diritto e un dovere per ognuno di noi. Il concorso è partito dalla lettura di una società basata oggi su un utilizzo sfrenato di risorse che si traducono nei tantissimi beni di consumo che riempiono le nostre vite, ma le risorse del nostro pianeta sono limitate. È quindi indispensabile sia frenare lo spreco di materie prime che contribuire ad una gestione corretta dei rifiuti prodotti. I rifiuti costituiscono quindi il problema, ma possono diventare una risorsa a seconda del modo in cui li gestiamo.

Le capacità creative delle bambine e dei bambini delle scuole di immergersi nei temi e di farli propri ha reso il compito dei valutatori arduo. Gli approcci fotografici proposti erano sicuramente tutti pienamente rispondenti al tema e ai requisiti posti da regolamento. Le scelte effettuate si sono orientate a valorizzare la comunicatività e creatività degli scatti rispetto al tema dei rifiuti. Le classi e scuole vincitrici sono state le seguenti: 1° premio classi 1A e 1B della scuola primaria di Classe, 2° premio classi IA e IB scuola primaria Riccardo Ricci, 3° premio classe III A e III B scuola primaria Tavelli, 4° premio classi V A e V B scuola primaria di Classe, 5° premio classe II B scuola primaria Rodari di Mezzano. Premio foto artistica alla IV D scuola primaria Muratori. Premio speciale per la buona pratica del compostaggio testimoniata da un servizio fotografico della classe IV A e IV B scuola primaria di Classe.