Rifiuti buttati a casaccio, Comune ed Hera ricordano le regole per il conferimento

Comune di Massa Lombarda e Hera ricordano l’importanza del rispetto delle regole per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Negli ultimi mesi in alcune zone del territorio sono cambiate le modalità di raccolta. Da febbraio, ad esempio, la zona artigianale-industriale massese è servita dal servizio di ritiro porta a porta per plastica, vetro, organico, carta/cartone e indifferenziato. I residenti di quest’area devono quindi conferire i rifiuti con le nuove modalità, alleggerendo in questo modo i cassonetti stradali rimasti a servizio dei restanti cittadini. “Purtroppo, dobbiamo segnalare che molti continuano a conferire i rifiuti nei cassonetti stradali vicini a questa zona – spiegano Amministrazione comunale e Hera -. A causa di questi comportamenti sbagliati, il contenitore dedicato ai rifiuti indifferenziati è spesso pieno e circondato da sacchi abbandonati”.

“Differenziare e conferire secondo le regole del proprio territorio – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Massa Lombarda Laura Avveduti – contribuisce a rendere il nostro territorio più pulito e vivibile. Ricordiamo che abbandonare i rifiuti in maniera impropria è punibile e l’Amministrazione comunale utilizza a questo scopo anche sistemi di videosorveglianza mobili. Se ogni cittadino in base alla zona in cui risiede segue e rispetta le regole, il vantaggio sarà di tutti dal punto di vista del decoro, della funzionalità del servizio e anche della sicurezza”. Nei prossimi giorni verranno recapitati ai residenti della zona artigianale-industriale un promemoria con il calendario del ritiro porta a porta e le regole per un corretto conferimento dei rifiuti.