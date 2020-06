Rifornivano di droga il cervese: due connazionali in carcere

I Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna, nei confronti di due cittadini di nazionalità albanese per spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì pomeriggio i militari dell’Aliquota Operativa hanno condotto in carcere un uomo di 27 anni, residente a Castiglione di Ravenna, e una sua connazionale di 33 anni, residente a Cervia, ritenuti responsabili di diverse cessioni di sostanza stupefacente perpetrate nel territorio cervese tra il mese di novembre e quello di dicembre 2019.

Le indagini hanno consentito di accertare come i due si fossero resi responsabili della vendita di un chilo di cocaina a un cittadino cervese, arrestato il 16 dicembre 2019 con parte dello stupefacente consegnato. Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati circa 650 grammi di cocaina e segnalati alla prefettura tre assuntori di sostanza stupefacente. Altri 4 soggetti italiani risultano indagati per la vendita di stupefacente nel litorale di Cervia, di cui uno arrestato nella giornata di lunedì a seguito di una perquisizione domiciliare per il possesso di 5 grammi di cocaina.