Rimozione delle radici e asfaltatura: lavori in tante strade di Cervia

Dopo le procedure di gara, sono iniziati mercoledì a Cervia i lavori di manutenzione di alcune strade della fascia costiera. Si tratta di piccoli interventi, vista anche la stagione inoltrata, sopratutto per rimuovere avvallamenti e sistemare i manti stradali più danneggiati. Le limitazioni al traffico saranno ristrette in modo da non creare troppo disagio. Una volta terminata la stagione estiva inizieranno invece interventi più consistenti con il nuovo accordo quadro in fase di aggiudicazione (la gara è infatti in corso) per un importo totale di 5 milioni di euro. Tali interventi saranno distribuiti in tutti i quartieri di costa e forese. Sui luoghi degli interventi occorre fare attenzione alla segnaletica di divieto di sosta collocata in loco ed eventuali deviazioni temporanee.

Interventi in corso

17esima Traversa - Piccolo intervento di rimozione radici su marciapiede;

14esima Traversa nel tratto tra anello del pino e viale Matteotti - Fresatura e ri-asfaltatura;

Prima Traversa zona mercato - Rimozione radici e manto stradale;

Viale Bologna - Intervento di rimozione di radici e sistemazione del manto stradale;

Rotonda Cadorna - Rimozione radici su area pedonale lato Cervia;

Viale Dante - Rimozione radici nel tratto nei pressi della rotonda Don Minzoni;

Piazza Costa - Rimozione di radici attorno al pino vicino a "Mengoni";

Via M.Goia - Intervento di fresatura per tappetino e paletti parapedonali su marciapiede;

Viale Milazzo - Interventi per la sistemazione di alcune caditoie (di fronte a via Teano);

Piazzale Pesci a Tagliata - Rimozione radici;

Via Mezzanotte - Fresatura e ri-asfaltatura del tratto rovinato;

Via Polesine - Sistemazione delle cordolature e delle raccolte di acqua piovana, fresatura e asfaltatura;

Via Agrigento - Sistemazione cordolature raccolte di acqua piovana,fresatura e ri-asfaltatura.