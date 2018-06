Rinnovate le cariche di Anmic: Deggiovanni riconfermato alla Presidenza

Il 26 maggio presso il Camping del Sole di Porto Corsini si è svolto il 12esimo congresso Anmic per il rinnovo delle cariche per i prossimi 5 anni. L’associazione, fondata nel 1956, esercita le funzioni di rappresentanza e tutela gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche ammini­strazioni, gli enti e gli istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l’assistenza dei minorati. Collabora con gli enti e le istituzioni pubbliche/private in ordine all’assistenza economica, all’assistenza sanitaria, all’orientamento, alla formazione, alla qualificazione e ri­qualificazione professionale della categoria. Promuove iniziative per assicurare il diritto al lavoro in attuazione delle norme sul collocamento obbligatorio e vigila sulla loro osservanza. Opera nelle attività gestite in regime di convenzione con Regioni, Province, Comuni e soggetti privati nei campi del trasporto, dell’assistenza domiciliare, della formazio­ne professionale, delle case protette, dello sport e del tempo libero allo scopo di sostenere la persona invalida in ogni aspetto della vita.

Francesco Deggiovanni è stato riconfermato alla Presidenza, Tomassetti Carmine vicepresidente funzionario commerciale in edilizia, Bozzano Enzo avvocato del foro di Ravenna si occupa prevalentemente di pratiche familiari, soggetti socialmente deboli, successioni ed eredità, Mazza Donatella pensionata ex dirigente comunale settore scuola, Fenati Fulvia pensionata ex quadro dirigente aziendale controllo di gestione personale, Bellini Francesco dipendente cmp , Schiavi Tiziana pensionata impegnata da sempre nel volontariato ex segretaria centro sociale desiderio Lido Adriano per tre mandati, Civiletti Flora pensionata ex dirigente scolastico, Danesi Gianluca medico specialista in pneumologia, cardiologia e medicina interna dirigente senior unità operativa pneumologia Ospedale S. Maria delle Croci, Piaia Giovanna operatrice psichiatrico con Basaglia anni 70, amministratrice comune di Ravenna per due mandati politiche sociali sanitarie e volontariato, Montanari Luciana coordinatrice Si Stare Insieme, Fantinelli Paola operatrice turistica organizzatrice eventi, comunicazione e marketing territoriale, Sirri Gianpaolo designer di interni con particolare attenzione al superamento delle barriere archittetoniche per la vivibilità della casa, Dosi Giovanni direttore Cooperativa Isola onlus - Lugo pedagogista, Fussi Alberto medico chirurgo specialista in chirurgia generale e chirurgia vascolare presidente arma aeronautica Ravenna, rappresentante Anmic presso le commissioni medico legali Inps e Ausl.