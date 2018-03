Rinviata a Bagnacavallo l'ottava edizione del Carnevallo

L'ottava edizione del Carnevallo, in programma domenica alle 14.30 a Bagnacavallo, è stata rinviata per maltempo a data da destinarsi. Sono 520 gli iscritti, per un totale di tredici gruppi mascherati alla manifestazione. Organizza la Pro Loco di Bagnacavallo in collaborazione con il Comune e le associazioni Amici di Neresheim, Avis, Bagnacavallo fa Centro, centro sociale Amici dell’Abbondanza, Doremi, Gruppo Alpini, Traversara in Fiore e Tutti per la Scuola.