Rinviata la dodicesima edizione di Popoli Pop Cult Festival

La XII edizione del Popoli Pop Cult Festival di Bagnara di Romagna è rinviata a fine di giugno 2021: la comunicazione è stata ufficializzata dal sindaco Riccardo Francone, insieme al direttore artistico del festival Massimo Bellotti e a tutto il comitato organizzatore.

La decisione è stata presa alla luce del perdurare dell'emergenza Coronavirus e delle misure restrittive di sicurezza sanitaria volte al contenimento del contagio, che rendono impossibile l'organizzazione nei tempi previsti.

Al contempo, è stata annunciata una iniziativa online: "La grande famiglia di Popoli rimarrà unita e cercherà, attraverso modalità a distanza, di dare un segnale della nostra assoluta vitalità e motivazione - dichiara il direttore Massimo Bellotti -, con una serata on air a fine giugno: un piccolo grande revival a distanza e in diretta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il messaggio di Popoli oggi dobbiamo viverlo con il coraggio e la solidarietà, la fratellanza e la creatività per trovare giorno dopo giorno il modo e la volontà per fare rialzare questi nostri popoli d'Italia, d'Europa e del Mondo, oggi tanto in difficoltà - assicura il sindaco Riccardo Francone -. Non ci perderemo d'animo e non ci perderemo di vista".