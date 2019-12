Riolo Terme, continuano i lavori sulla Casolana: come cambia la viabilità

Venerdì, salvo imprevisti, nei pressi del cantiere dell’intervento di “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex Statale 306R Casolana, 1°lotto-2°stralcio” nel territorio ad ovest di Riolo Terme, verranno apportate modificazione alla circolazione stradale. Nello specifico, in corrispondenza del tratto stradale interessato dal cantiere, l’attuale circolazione veicolare verrà deviata sul tracciato definitivo della Provinciale 306R Casolana e precisamente sulla sede stradale di recente realizzazione.

Tale modifica alla circolazione è volta a consentire l’esecuzione delle opere stradali, idrauliche e strutturali necessarie alla formazione del nuovo innesto della sc Marotta sulla Provinciale 306R ed al completamento dei muri di sostegno e dei rilevati in corrispondenza del tornante . Verrà quindi cessata la circolazione stradale attuale sulla strada di by-pass e sarà necessariamente interdetta temporaneamente la fruizione dell' accesso diretto alla strada comunale Marotta dalla Provinciale 306R. L'accessibilità alla strada comunale Marotta dalla Provinciale 306R verrà garantita percorrendo la strada comunale Gallisterna e la strada comunale Brete.