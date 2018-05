Riolo Terme "si risveglia" in diretta Rai durante il Giro d'Italia

Venerdì mattina tutta Riolo Terme si sveglierà incollata davanti alla tv. In occasione della 13esima tappa del Giro d'Italia di venerdì 18 maggio - la "Ferrara - Nervesa della Battaglia" - una delegazione del Rally di Romagna - Gyproc Saint Gobain (la gara a tappe in Mtb in programma dal 31 maggio al 4 giugno nella località termale) parteciperà in diretta alla trasmissione "Villaggio di partenza" in onda tutte le mattine, dalle ore 11.50, su Rai Sport. Il presidente del Romagna Bike Grandi Eventi, Stefano Quarneti, presenterà in diretta nazionale la nona edizione del Rally di Romagna, una manifestazione ciclistica che, in nove anni, ha saputo trasformare un'idea di pochi amici in un "piccolo grande miracolo romagnolo".

La corsa a tappe partirà il 31 maggio e avrà il suo epilogo il 4 giugno quando - dopo cinque prove - verrà ufficialmente decretato il successore del portoghese Rodrigo Gomes, trionfatore dell'edizione 2017. Si parte con una frazione di 15 chilometri che si snoderà attorno alla Cava di Monte Tondo. Il giorno seguente tappa di 47 chilometri con partenza ed arrivo a Riolo Terme. Sabato 2 giugno la frazione, con arrivo a Casola Valsenio, avrà un chilometraggio di 55 km con 1900 metri di dislivello. Il 3 marzo la tappa regina, quella che, sulla carta, potrebbe decidere i giochi: la prima "Ultramarathon di Romagna - Aken", che si snoderà lungo un impegnativo tracciato di 90 chilometri e 3mila metri di dislivello incastonato tra il monte Incisa e il monte Toncone nel cuore della Vena del Gesso (la gara assegnerà anche la maglia tricolore di campione nazionale Acsi). Gran finale lunedì 4 giugno con la frazione conclusiva di 50 chilometri e mille metri tondi di dislivello.