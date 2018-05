Rione Ghetto in festa tra mostre, bancarelle e laboratori di ceramica

E' andata in archivio l’edizione 2018 della Festa del Rione Ghetto, organizzata dalla Chiesa della Beata Vergine delle Grazie, dalla Pro Loco Lugo e dal Rione Ghetto. Tante le persone che hanno seguito l’Adorazione Eucaristica e il Santo Rosario e che hanno affollato corso Matteotti e i suoi mercatini, animati e resi più appetitosi dagli hobbisti, e numerose anche le famiglie che hanno partecipato al laboratorio di ceramica di Angela Dall’Olio.

Curiosità e inevitabile clima di "amarcord" ha suscitato la vetrina curata dall’Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) e dalla A.A.A. (Associazione Arma Aeronautica) per le celebrazioni dell’imminente 100esimo anniversario della morte di Francesco Baracca e per il 150esimo anniversario della morte di Gioachino Rossini, in cui erano erano esposti cimeli, fotografie e modelli che riproducono gli aerei pilotati da Baracca e Miraglia. A dare ristoro al pubblico vino e ciambella per tutti e succhi di frutta per i più piccoli, mentre a fare da sottofondo alla festa le note dei Beghi per Caso.

“Chiudiamo la festa con un bilancio positivo - sottolinea Mauro Marchiani, presidente della Pro Loco – non soltanto per la buona partecipazione di pubblico ma anche perchè, come in altre occasioni, la sinergia concreta tra più realtà e strutture che vivono di volontariato ha dato i suoi frutti. Nel caso specifico, è stata importante la collaborazione congiunta del Comune, che si è fatto carico di garantire la manodopera per gli allestimenti vari, del Rione Ghetto e della nostra associazione per avere messo a disposizione il personale volontario a supporto della festa e della città”. E ora in casa Pro Loco si guarda al prossimo impegno, un evento molto sentito dall’associazione visto che celebrerà i 50 anni della sua nascita avvenuta il 18 giugno 1968. Il “compleanno” si celebrerà sabato 16 giugno: “Stiamo preparando una grande festa, con sorprese e iniziative di spicco – garantisce Marchiani – e presto le sveleremo”.