Rione in festa e pulizia delle strade: viabilità modificata in alcune vie del centro

Mercoledì 6 giugno per due ore sarà chiuso al traffico un tratto di via Cavour a Faenza, in occasione della seconda edizione della manifestazione "Grenta-Run", organizzata dal rione Verde. Il divieto di circolazione - dalle 19.00 alle 21.00 - riguarda il tratto di via Cavour compreso dal civico 39 fino a viale Stradone. Tutti i veicoli transitanti in viale Stradone giunti all'altezza di via Cavour dovranno pertanto obbligatoriamente proseguire diritto. I mezzi transitanti in piazza Santa Maria Foris Portam all'intersezione con la via Cavour dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra, mentre quelli transitanti in via Cavour all'incrocio con via Fiera-via Tonducci dovranno svoltare a destra in via Fiera o a sinistra in via Tonducci. La viabilità ordinaria sarà ripristinata appena conclusa la manifestazione.

In via Volpaccino e via Gorizia è invece stata emessa un'ordinanza che, in deroga al divieto di transito ai mezzi di massa superiore, a pieno carico, a 3,5 tonnellate, consente la circolazione nelle due strade ai mezzi dei servizi operativi di Igiene ambientale, anche se di massa superiore a 3,5 tonnellate, e ai veicoli espressamente autorizzati dalla Polizia municipale. L'ordinanza è motivata dalla presenza, lungo il tracciato delle due strade, di diversi contenitori per la raccolta dei rifiuti.