Riordino delle carriere, volantinaggio del sindacato in Questura: "Umiliate le aspettative dei Poliziotti"

"Ancora una volta umiliate le aspettative degli operatori di Polizia". A parlare è il sindacato di Polizia Coisp, che nel corso degli incontri (che si sono svolti sia antecedentemente all’emanazione del Decreto su “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia” che successivamente) tra il Dipartimento della Polizia di stato, insieme alle altre rappresentanze sindacali ha sostenuto che il Decreto avrebbe potuto trovare i favori di tutti i poliziotti solamente se fossero state accolte e condivise le richieste di correttivi e modifiche degli stessi di ogni ruolo e qualifica.

"Da allora la posizione del Coisp non è mai cambiata - spiegano dal sindacato - In assenza di adeguati correttivi, che peraltro dovranno essere effettuati entro il 7 luglio, il riordino delle carriere legiferato dal precedente Governo è da ritenersi insoddisfacente in quanto delinea innumerevoli disparità di trattamento tra il personale delle varie amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa". Il Coisp puntualizza che "non è accettabile che si continuino a ignorare le innumerevoli problematiche nate a seguito del riordino, come non è sostenibile e ammissibile la dilatazione delle procedure concorsuali che sta provocando ritardi alla legittima progressione di carriera del personale. Non è plausibile, a distanza di 12 mesi dall’emanazione del provvedimento di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia e a tre giorni dalla scadenza della delega per l’approvazione di un adeguato decreto correttivo, che non sia stata predisposta una proposta organica che contenga tutte le necessarie correzioni al riordino delle carriere, eliminando le tante sperequazioni, incongruenze e illogicità, nonchè il mancato riconoscimento del merito e della professionalità del personale della Polizia di Stato". Anche a Ravenna, così come nel resto del Paese, davanti alla Questura mercoledì mattina il Coisp ha manifestato il proprio dissenso con un volantinaggio e con l’invito al Ministro dell’Interno e al Capo della Polizia "affinchè siano seriamente risolte le problematiche patite dagli uomini e donne della Polizia di Stato".