Riparte il navetto per la spiaggia a Milano Marittima: gli orari

Seppure in ritardo rispetto allo scorso anno, a causa delle problematiche legate al Covid-19, riparte anche quest’anno il servizio di collegamento gratuito dal parcheggio del Centro Congressi al centro di Milano Marittima a partire dal 3 luglio. Resterà attivo fino al 13 settembre per dare l’opportunità ai turisti di parcheggiare e raggiungere comodamente il centro e la spiaggia.

“Anche se in forma ridotta e con inizio posticipato rispetto agli anni passati, abbiamo comunque voluto offrire anche quest’anno il servizio di navetta gratuita per agevolare gli ospiti della città nel parcheggio e nel raggiungimento agevole del centro di Milano Marittima”, dichiarano il sindaco Massimo Medri e il delegato ai trasporti Claudio Lunedei.

In particolare il servizio sarà gratuito e coprirà il percorso da via Jelenia Gora (Parcheggio scambiatore Centro Congressi) al centro, con fermate in via Jelenia Gora, viale 2 Giugno, rotonda Corelli, e ritorno. Durante gli orari di servizio della navetta il parcheggio del Centro Congressi sarà custodito.

Gli orari

- Il venerdì dal 3 luglio all’11 settembre dalle ore 15.00 alle ore 24.00

- Sabato, domenica e festivi da 4 luglio al 6 settembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Frequenza corse

- Dalle 10 alle 21.00 ogni 15 minuti

- Dalle 21.30 alle 24.00 ogni 20 minuti.