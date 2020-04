Riparte la lotta alla zanzara: al via la distribuzione del prodotto larvicida

Nel rispetto delle misure di sicurezza per la gestione dell’emergenza Covid-19, nei Comuni della Bassa Romagna prende il via anche quest’anno il piano di controllo delle zanzare. La campagna come sempre si concentra su tre fronti, con azioni che riguardano i trattamenti sul suolo pubblico, la nuova campagna informativa e di sensibilizzazione e l’organizzazione della distribuzione del prodotto antilarvale nei nove Comuni dell’Unione.

La campagna di quest’anno si intitola “Zanzara: la prevenzione è la migliore protezione!” e pone l’attenzione su quattro punti fondamentali: la necessità di una collaborazione attiva da parte della cittadinanza (tra cui i trattamenti obbligatori ai pozzetti privati), l’adozione di sistemi di protezione individuale dalle punture di zanzara, l’opportunità di limitare il ricorso a veleni adulticidi contro le zanzare (in quanto hanno effetti limitati nel tempo, necessitano di molte precauzioni e uccidono anche insetti utili e impollinatori), l’informazione sulle principali attività svolte dai Comuni per contrastare la presenza dell’insetto. La nuova campagna informativa con manifesti, locandine e dépliant, sarà presto disponibile presso gli Urp e le farmacie aderenti. Se i cittadini desiderano avviare fin da subito le attività di contrasto alla zanzara tigre, il prodotto distribuito lo scorso anno è ancora efficace, e molte farmacie mettono a disposizione il prodotto a un prezzo agevolato.

La distribuzione gratuita del prodotto antilarvale sarà effettuata con modalità diverse a partire dai prossimi giorni nei nove Comuni, anche grazie all’apporto determinante del volontariato di Protezione civile, del volontariato locale e delle circoscrizioni del Comune di Lugo. Nei siti web e nei social dei Comuni della Bassa Romagna saranno pubblicati tutti i dettagli. Fusignano, Massa Lombarda e Bagnacavallo utilizzeranno la modalità di consegna del prodotto al domicilio dei cittadini che ne faranno richiesta all’Urp del Comune, fino a esaurimento scorte. Lugo città, Voltana, Bagnara di Romagna, Sant’Agata sul Santerno, Alfonsine inviteranno i cittadini a prenotare un appuntamento all’Urp per la consegna del prodotto osservando il distanziamento sociale. Conselice e Cotignola effettueranno la consegna porta a porta. Per le frazioni del Comune di Lugo è prevista la modalità della richiesta telefonica al presidente di circoscrizione. Ultimata questa fase di distribuzione programmata, il prodotto eventualmente rimasto sarà affidato agli Urp per la consegna ai cittadini. Per maggior informazioni, visitare il sito www.labassaromagna.it (nella sezione Servizi - Ambiente e verde - Animali infestanti), oppure sul sito del proprio Comune di residenza.

Buone pratiche

Ogni cittadino, in ambito privato, deve provvedere alla rimozione di tutti i potenziali focolai larvali, cioè di tutti quei contenitori in cui può ristagnare l’acqua (sottovasi, recipienti di qualunque tipo, teli in plastica, giochi dei bambini nei quali può raccogliersi l'acqua piovana, eccetera) e al controllo dei focolai inamovibili, cioè quelli nei quali non può essere eliminata l’acqua, mediante la chiusura con coperchio ermetico (bidoni per l'orto) o con zanzariere o l’utilizzo periodico di un adeguato prodotto larvicida. Se si desidera evitare di effettuare i trattamenti nei pozzetti è possibile utilizzare una zanzariera da posizionare molto accuratamente tra il tombino e la cornice di chiusura dello stesso, avendo attenzione che le zanzare non possano raggiungere in alcun modo l'acqua contenuta nel tombino; questa modalità è però vivamente sconsigliata se i pozzetti sono funzionali allo scolo di seminterrati. Anche le grondaie vanno mantenute pulite e libere da fogliame; le botti dell'orto vanno chiuse con coperchio ermetico o con una zanzariera integra e ben tesa. Per il trattamento dei ristagni d’acqua in scoli e fossati con presenza di larve di zanzara, il prodotto consigliato è il Bacillus thuringiensis israelensis.

Come utilizzare il prodotto larvicida

Il prodotto distribuito dal Comune è totalmente atossico: non è un biocida, ma una sostanza siliconica totalmente biodegradabile che non deve essere diluita, basta inserire le gocce nel pozzetto ed esse formano uno strato uniforme sulla superficie dell’acqua, che impedisce lo sviluppo delle larve e delle pupe di zanzara. Come riportato in etichetta, vanno introdotte 10 gocce in ogni caditoia (senza premere sulla confezione): così facendo il prodotto è sufficiente a trattare fino a 8 pozzetti per 5 cicli di trattamento. Il prodotto distribuito dai Comuni va utilizzato con cadenza mensile e per tutta la stagione estiva fino al 31 ottobre (anche oltre se perdura il caldo), assicurando la copertura del trattamento anche nei periodi di ferie; il trattamento nei pozzetti va ripetuto dopo ogni abbondante pioggia. Il trattamento è obbligatorio, in quanto previsto da ordinanza sindacale, e sono previsti controlli a campione e sanzioni amministrative.