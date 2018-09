Ripartono i corsi di lingua italiana e i tandem linguistici a "Scambiamenti"

Anche quest’anno presso lo Scambiamenti sono in partenza i corsi gratuiti di italiano rivolti a cittadini stranieri, organizzati con il contributo dei Gruppo Insegnanti Volontari Cervesi. I corsi sono aperti a tutti coloro che desiderino apprendere o perfezionare le proprie competenze linguistiche relative alla nostra lingua nazionale, e si svolgeranno presso lo Spazio Culturale Scambiamenti in via Nievo n.2 a Cervia, nelle vicinanze della caserma dei Carabinieri e della stazione. Il materiale didattico sarà fornito gratuitamente a tutti i partecipanti.

Sarà possibile frequentare corsi di differente livello, da quello base a quello avanzato, affidati alle cure di una squadra di insegnanti con anni di esperienza in questa mansione. Gli orari delle lezioni, diluiti in due appuntamenti settimanali, saranno decisi insieme, venendo incontro alle esigenze dei partecipanti. Scambiamenti è sempre alla ricerca di nuovi volontari che vogliano collaborare e prestare il proprio tempo, in particolare come insegnanti di italiano. Per iscriversi o per partecipare ai corsi, è sufficiente presentarsi a Scambiamenti negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00. L’indirizzo è: via Ippolito Nievo, n.2 a Cervia. Per qualsiasi informazione, ci si può mettere in contatto via mail scrivendo a scambiamenti@comunecervia.it, telefonando al 3382196514, oppure via Facebook collegandosi alla pagina Scambiamenti - Spazio Culturale.

Lingue straniere

Lo studio di una lingua straniera è un’attività molto utile: tuttavia non si è in grado di padroneggiarla al meglio se non la si pratica, cosa non sempre facile. Per venire incontro a questa esigenza Scambiamenti continua l’attività gratuita di tandem linguistici. Sarà sempre possibile (su prenotazione) riservare un’ora di tempo da trascorrere colloquiando in inglese, francese, tedesco o spagnolo. Tutti i tandem sono rivolti a una sola persona per volta, in modo tale da garantire il massimo dell’offerta, e saranno spesso condotti da persone madrelingua volontarie che collaborano con Scambiamenti. L’idea dello scambio linguistico è quella di “fare pratica” nel parlare una lingua diversa dalla propria conoscendosi e interagendo. Un’attività ideale per coloro che stanno per partire per mete all’estero, per chi studia le lingue, per chi desidera approfondirle, per chi vuole mettersi alla prova.

Gli incontri saranno svolti presso la sede di Scambiamenti, in via Ippolito Nievo n.2 a Cervia. Per iscriversi occorre inviare una mail a scambiamenti@comunecervia.it contenente i propri dati personali, residenza, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. I candidati saranno ricontattati per fissare un appuntamento per la giornata dedicata, (in orario pomeridiano) seguendo il calendario delle date libere. Per maggiori informazioni, si può contattare lo Spazio Culturale Scambiamenti via mail, via Facebook, telefonando al 3382196514 o presentandosi in sede di persona negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.