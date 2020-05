Ripartono i mercati a Solarolo: ma salta la Festa dell'Ascensione

Anche Solarolo imbocca la strada della ripartenza. Oltre alle riaperture di cimiteri, parchi e di tutte le attività che sono state riavviate con la Fase due dal 4 maggio, ritornano il mercato del giovedì mattina e il mercato del contadino del lunedì pomeriggio. Per poter rispettare le norme di distanziamento tra i banchi e la recinzione e controllo dell’area, questi mercati saranno spostati temporaneamente nel piazzale di via Kennedy a fianco dello stadio comunale. Il mercato del giovedì sarà ovviamente attivo per i soli generi alimentari, mentre quello del lunedì essendo dedicato all’ortofrutta potrà partire con tutti i suoi produttori. L’accesso all’area sarà controllato dai volontari della Protezione Civile e dal nuovo gruppo Giovani volontari nato durante l’emergenza e attivo su più fronti. Sarà obbligatorio l’uso delle mascherine. Con grande rammarico quest’anno la Festa più importante del paese, l’Ascensione, non potrà essere organizzata. "Impossibile per la Pro Loco rispettare le attuali misure restrittive, con le caratteristiche di una festa di paese. Ci stiamo organizzando per vivere in modo più intimo la nostra festa nei suoi aspetti religiosi e sociali, coinvolgendo i giovani delle scuole".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.