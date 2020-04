Ripartono i mercati alimentari anche a Bagnacavallo

Riprendono l’attività i mercati di prodotti alimentari nel comune di Bagnacavallo: il giovedì (dal 30 aprile) in largo De Gasperi a Bagnacavallo, il venerdì (dall’8 maggio) in piazza Matteucci a Villanova e il sabato (dal 2 maggio) in piazza del Carmine e via Mazzini a Bagnacavallo. Tutti gli operatori saranno negli stessi posteggi in cui si trovavano abitualmente. L’orario per il pubblico sarà per tutti i mercati dalle 8.30 alle 13.30. Le aree verranno perimetrate in modo da creare uno spazio con accesso e uscita separati e presidiati.

Sarà ammessa la presenza davanti a ogni banco di vendita di non più di tre clienti e la gestione degli ingressi e delle uscite sarà funzionale a non creare situazioni di assembramento né all’interno dell’area del mercato né all’esterno, fra le persone in attesa. L’accesso dei clienti sarà regolamentato in modo da garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro e si potrà permanere all’interno dell’area soltanto per il tempo strettamente necessario all’acquisto. Gli operatori ambulanti dovranno indossare mascherina e guanti, i clienti la mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’ordinanza regionale ci dà la possibilità di fornire, con la ripresa di attività come quelle dei mercati alimentari, un servizio ai cittadini – sottolinea il sindaco Eleonora Proni – e pone un ulteriore tassello verso le riaperture degli esercizi pubblici e delle attività che, sempre nel massimo rispetto del distanziamento e delle necessarie regole di comportamento, auspichiamo possano proseguire nel minor tempo possibile".