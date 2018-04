Ripartono i pellegrinaggi al santuario di Lourdes dell'Unitalsi

Si terrà dal 13 al 18 maggio il primo pellegrinaggio 2018 al santuario di Lourdes della Sezione Emilia Romagna dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Ad accompagnare i pellegrini il Vescovo Emerito Monsignor Giuseppe Verucchi. "I nostri pellegrinaggi – afferma la Presidente regionale Anna Maria Barbolini - rappresentano un'occasione unica per tanti i malati e disabili che in questi giorni diventano assoluti protagonisti di un mondo che finalmente viaggia alla loro velocità e che li valorizza e li apprezza per la loro grande carica di umanità. Il nostro è un “viaggio” che nasce dalla speranza, dalla fede e dalla voglia di condivisione - commenta la Presidente della Sottosezione Unitalsi di Ravenna Patrizia Amici - Tornare dal pellegrinaggio portando a casa ciò che siamo riusciti a vivere con le persone malate e disabili anche nella nostra vita normale dove ognuno, indipendentemente dalla propria condizione fisica, deve avere la possibilità di realizzarsi pienamente come persona inserita nella propria comunità".