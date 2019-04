Ripristinata la svolta da via Cella su via Ravegnana verso l'Adriatica

Martedì il Consiglio Comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dalla lista civica La Pigna che chiede di ripristinare temporaneamente la svolta a sinistra da via Cella su via Ravegnana in direzione statale Adriatica. "Dopo aver proposto la concessione delle esenzioni tributarie comunali alle attività economiche e ai residenti nelle aree adiacenti al tratto di chiusura prolungata della via Ravegnana, nonchè alle attività economiche ubicate nel tratto compreso tra la strada statale 16 e l’incrocio con via Galilei, la proposta approvata dal Consiglio Comunale intende alleggerire il traffico su via Dismano e su via 56 Martiri, rendendole così anche più sicure - spiega soddisfatta la capogruppo Veronica Verlicchi - Ora, con l’approvazione dell’ordine del nostro giorno, il sindaco de Pascale deve procedere sin da oggi a modificare la circolazione e a deliminare il divieto di svolta a sinistra dalla via Cella verso la statale Adriatica. Noi vigileremo affinché questa modifica sia attuata velocemente per cercare di agevolare il traffico proveniente dal forese, nonché le attività che insistono nel tratto della Ravegnana interno alla città".

