Ripristino dell'asfalto in centro a Lugo: divieto di transito per un mese

A partire dalle 15 di mercoledì 1 agosto sarà istituito il divieto di transito agli automezzi a Lugo in corso Garibaldi, nel tratto tra via Codazzi e piazza Trisi, per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione di pregio. Il divieto resterà in vigore fino al termine dei lavori, che dureranno circa un mese; resta consentito il traffico pedonale e ciclabile. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444, email urp@comune.lugo.ra.it.

