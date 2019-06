Si torna ad attingere acqua dal Ronco alla Chiusa di San Bartolo

Mercoledì 12 giugno il Consorzio riattiverà a pieno regime la derivazione dal fiume Ronco al Canale irriguo del Molino di San Bartolo che era stata interrotta a seguito del tragico crollo della Chiusa di San Bartolo, avvenuta il 25 ottobre 2018 a causa di un sifonamento e cedimento dell’argine sinistro del Ronco e in cui un uomo perse la vita.

Il servizio tecnico della Regione, dopo aver redatto un progetto per il ripristino statico della chiusa e della strada statale Ravegnana, ha iniziato i lavori a novembre, mentre il Consorzio di Bonifica si è subito attivato per trovare le soluzioni ottimali per ripristinare la funzione principale della chiusa, quella irrigua. Attraverso una chiavica a monte dello sbarramento viene infatti invasato il Canale del Molino di San Bartolo, un vettore irriguo a servizio di 103 aziende agricole per un totale di mille ettari di terreno coltivato. A marzo, inizio della stagione irrigua, il Consorzio è riuscito ad approvvigionare il Canale del Molino mediante un gruppo di sollevamento mobile e un sistema di ture per consentire lo spostamento della pompa in relazione all’avanzamento del cantiere regionale per la messa in sicurezza statica della Chiusa. Con questa soluzione provvisionale e il costante monitoraggio delle esigenze irrigue effettuate dal personale consortile, che ha sempre lavorato in coordinazione coi tecnici regionali, è stato possibile garantire l’irrigazione dei 1000 ettari di colture senza alcun disservizio.

Lunedì 10 giugno sono state concordate le fasi operative con la Direzione Lavori della Regione e da martedì verranno innalzate le paratoie della Chiusa con step progressivi di 50 centrimetri ogni 4/6 ore. L'avvio della derivazione a gravità avverrà mercoledì e nei giorni successivi si riporteranno le quote di livello del canale nelle condizioni ordinarie.