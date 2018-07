Riqualificazione dei capanni, la proposta di emendamento: "Dichiarazione sostitutiva di manutenzione"

Opposizione unita sul tema dei capanni. Il capogruppo della lista civica La Pigna Veronica Verlicchi e quello della lista Ravenna in Comune Massimo Manzoli hanno depositato un emendamento al fine di integrare il punto "09.02" del regolamento comunale sui capanni da pesca e da caccia. "Un regolamento che trova difficile applicazione, stante la rigidità del suo impianto e che impedisce la riqualificazione dei capanni esistenti che necessitano di sostituzione della copertura in eternit o di altro materiale - spiegano i due consiglieri d'opposizione - L'emendamento intende, infatti, prevedere che la manutenzione ordinaria legata alla sostituzione della copertura possa essere riconosciuta attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio agli uffici comunali preposti che attesti i lavori eseguiti con allegate le relative fotografie, la specificazione del materiale utilizzato e la relativa scheda tecnica e, nel caso di sostituzione della copertura in eternit, anche la ditta che ha eseguito i lavori e l'autorizzazione allo smaltimento dello stesso. In caso di rimozione e sostituzione in eternit, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal tecnico abilitato incaricato dal proprietario del capanno. L’emendamento, non cambiando l’impianto e gli obiettivi del regolamento, consente di chiarire e risolvere il problema della riqualificazione dei capanni che necessitano di sostituzione della copertura e agevola e favorisce anche il miglioramento delle condizioni ambientali e della salubrità". L'emendamento sarà discusso nel consiglio comunale di martedì 10 luglio: "Auspichiamo che venga votato dall'intero consiglio comunale - concludono Manzoli e Verlicchi - per agevolare la riqualificazione dei capanni nel rispetto stesso del regolamento e delle norme vigenti".