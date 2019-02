Riqualificazione della zona di Sant'Apollinare: "Quali impatti avrà?"

Rivalutare la riqualificazione dell'area di Sant'Apollinare e del Teodorico di via di Roma: è quanto chiede in un'interrogazione la consigliera della Lega Nord Rosanna Biondi, dopo l'annuncio da parte dell'assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani del progetto di riqualificazione della stessa area. "Il sito di Sant’Apollinare Nuovo è uno dei monumenti con il più alto numero di afflusso turistico della città - spiega Biondi - In relazione al riscontro alla richiesta di accesso atti, da dove si evince la mancanza di un progetto preliminare che permetta una attenta valutazione sugli eventuali impatti estetici ed economici dell’attività, e dal momento che precedenti progetti privi di un attento studio preliminare (ad esempio piazza Kennedy) hanno determinato un grave impatto economico a danno delle attività commerciali e una scarsa propensione alla valorizzazione artistica ed estetica della città con una conseguente poca lungimiranza sugli effetti positivi del flusso turistico, chiediamo di rivalutare l’attività di riqualificazione, a valle di un attento progetto supervisionato e approvato dalla sovraintendenza dei beni culturali, affinchè non vi siano effetti negativi sul patrimonio artistico di Ravenna. Chiediamo poi di presentare, una volta avuto parere positivo alla prosecuzione del progetto, in apposita commissione un’analisi costi-benefici dell’investimento e di non effettuare l’installazione delle panchine e cestoni porta rifiuti già in uso in Piazza Kennedy e/o nel centro storico nell’area di Sant’Apollinare Nuovo, dimostrando per l’ennesima volta l’imperizia e l’incompetenza comprovata con il progetto della suddetta piazza".