Riqualificazioni in corso in diverse strade per aumentare la sicurezza

A Massa Lombarda è in via di ultimazione la realizzazione di un investimento da oltre 330mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria di molti tratti di viabilità urbana e del centro storico. In particolare, stanno per iniziare i lavori nella centralissima piazza Marconi, in centro storico, (nelle vie G. B. Bassi, F.lli Rosselli, Saffi, Pisacane) e a ridosso di esso (come via Ilaria Alpi e via Buia). Tutto ciò dopo il completamento degli interventi nella zona di Fruges, che hanno riguardato la viabilità ordinaria e ampi tratti delle piste ciclabili.

Inoltre, sono stati completati gli interventi per ulteriori 100mila euro finanziati dallo specifico decreto per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico; in particolare, in via Fornace di sopra sono stati riqualificati e messi in sicurezza gli spazi adiacenti al palazzetto dello sport "G. Melandri" e alla nuova tensostruttura, con la sostituzione, innalzamento e rafforzamento della recinzione e la riqualificazione e messa in sicurezza dei parcheggi, oltre al rifacimento del manto stradale. L'Amministrazione comunale ha infine provveduto alla sistemazione del parcheggio delle scuole medie ed è stata messa in sicurezza e riqualificata la pubblica illuminazione in via Montefiorino e piazza Bologna, nella zona artigianale.

“Il nostro lavoro prosegue senza interruzione per migliorare la nostra città rendendola sempre più vivibile e decorosa - ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi - Questi sono investimenti concreti che avranno una ricaduta concreta sulla qualità della vita a Massa Lombarda, perché oltre a rigenerare il patrimonio aumentano anche la sicurezza stradale. Vogliamo mantenere tutti gli impegni presi con i cittadini, saranno cinque anni di duro e costante lavoro”.