Riscaldamento rotto a scuola: bambini costretti a fare lezione con guanti e giubbotti

Classi al freddo e manine congelate. Da qualche giorno i bambini che frequentano la scuola elementare Torre di via Pavirani sono costretti a fare lezione al freddo. In alcune classi, infatti, il riscaldamento non funziona, costringendo così gli scolaretti a stare seduti indossando giubbotti e guanti. Alcuni genitori, per evitare che il figlio si ammalasse o proprio perchè si era già ammalato per via del freddo, hanno preferito invece tenere i bambini a casa da scuola. I tecnici sono intervenuti prontamente per riparare il guasto, ma i problemi si sono ripresentati nei giorni successivi ai lavori.