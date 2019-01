Riscaldamento rotto, bimbi a scuola col cappotto: "Problema non ancora risolto?"

Ancora critiche sulla condizione dell'impianto di riscaldamento nella scuola primaria comunale Augusto Torre, dell'istituto comprensivo San Biagio a Ravenna. "Abbiamo ricevuto la segnalazione di un genitore preoccupato per quanto sta succedendo in questi giorni alla scuola - spiegano dal Meetup 'A riveder le stelle' - Da una settimana un guasto nel sistema di riscaldamento ha costretto gli alunni a seguire le lezioni con i cappotti addosso. I genitori non sono stati informati in maniera esaustiva e non hanno saputo se i bimbi potevano essere in grado di assistere le lezioni per eventualmente valutare se tenere a casa i propri figli, visto il freddo particolarmente intenso di questi giorni. A oggi ancora non si sa se il guasto verrà completamente risolto, e i genitori gradirebbero almeno un intervento della dirigente di Istituto che dia una spiegazione chiara, poichè un imprevisto può sempre capitare. Dopo una settimana di disagio è giunta lunedì la comunicazione della dirigente scolastica per il cui problema dovrebbe essere stato risolto, tranne che per una classe dove il riscaldamento ancora non funziona. Nella comunicazione si raccomanda comunque ai genitori, di fornire ai propri figli un maglioncino aggiuntivo. Il problema non è dunque ancora risolto?".