Panico in centro: nella rissa spunta una mazza da baseball, tre feriti all'ospedale

Scene da film in centro storico. La Polizia di Stato ha denunciato tre persone per rissa aggravata, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere in concorso. Giovedì notte le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura sono intervenute nel parcheggio di via Gabici dove, poco prima, un cittadino aveva segnalato al 112 una lite in corso.

Sul posto gli agenti delle volanti hanno trovato una donna stesa in terra, una 26enne messinese domiciliata a Ravenna, con una evidente tumefazione e che avrebbe riferito di essere stata aggredita da un uomo a lei sconosciuto, che era ancora lì sul posto vicino ai poliziotti. L'uomo, un 24enne albanese residente a Ravenna, avrebbe dichiarato agli agenti di essere intervenuto per cercare di sedare la lite scoppiata fra la 26enne e una terza persona. Il 24enne aveva il volto e gli indumenti sporchi di sangue, mentre al suo fianco si trovava il secondo litigante, un 27enne ucraino residente a Ravenna, che avrebbe riferito invece di essere intervenuto per calmare gli altri due e di avere ricevuto, nel frattempo, dei colpi con una mazza da baseball da parte di due stranieri, dei quali però non è stato in grado di fornire alcuna indicazione.

Dopo le cure del caso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Delle Croci, intervenuto con due ambulanze, il 24enne ha riportato 15 giorni di prognosi, il 27enne 8 giorni mentre la donna è stata trattenuta in ospedale dal personale sanitario a causa delle lesioni subite. Tutti e tre sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per i reati di rissa aggravata, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sul luogo dell’intervento gli agenti delle volanti hanno rinvenuto, all’interno di un cassonetto, una mazza da baseball verosimilmente utilizzata nel corso della rissa.