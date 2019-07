Si scaglia contro due uomini con un posacenere di vetro: aggressore in manette

La Polizia di Stato ha arrestato il 25enne senegalese senza fissa dimora, per il reato di lesioni personali aggravate, che giovedì mattina ha aggredito due uomini in un bar di via Alberoni.

Gli equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna sono intervenute nel bar ove era stata segnalata una violenta lite in corso. Sul posto gli agenti hanno appreso dalla titolare del bar e da altri testimoni presenti che una delle persone coinvolte era fuggita in direzione di viale Pallavicini, mentre all’interno del bar vi erano due persone con evidenti ferite al volto e al capo, che sono state soccorse dal personale del 118 intervenuto insieme alle Volanti della Questura. Il fuggitivo è stato raggiunto dai poliziotti nella vicina via Carducci e condotto in Questura, dove è stato identificato per il 25enne senegalese con precedenti penali per resistenza a Pubblico ufficiale, interruzione di un ufficio o pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità, maltrattamenti in famiglia, furto e, inoltre, non risultava in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale, oltre ad avere a suo carico diversi alias utilizzati in passato per cercare di eludere i controlli.

Dalle dichiarazioni delle persone presenti e delle vittime è emerso che l'uomo avrebbe aggredito, colpendola al volto e alla testa con un portacenere in vetro, una persona "colpevole" di avergli rivolto il saluto. Poco dopo è arrivata una terza persona, che avrebbe cercato di ricondurre il 25enne alla calma: ma in cambio avrebbe ricevuto ripetuti colpi al volto e al capo. Subito dopo l’aggressore si è dato alla fuga in direzione di viale Pallavicini. A supporto delle dichiarazioni dei testimoni, per i poliziotti sono risultate proficue le immagini del sistema di videosorveglianza di cui è dotato il bar, che hanno confermato gli elementi raccolti fino a quel momento.

In considerazione di quanto emerso e delle lesioni riportate dalle due persone aggredite, gli agenti hanno arrestato l'uomo per il reato di lesioni personali aggravate. Lo stesso, che è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato anche denunciato a piede libero per la violazione del Testo Unico dell’Immigrazione. Venerdì mattina il Gup del Tribunale di Ravenna, dopo aver convalidato l’arresto, ha condannato lo straniero alla pena di sei mesi e 14 giorni di reclusione concedendo la sospensione condizionale della pena.