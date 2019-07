La discussione al bar degenera: uomo ferito a colpi di posacenere

Sono ancora da chiarire le motivazioni che hanno innescato un'aggressione, giovedì mattina, in un bar di via Alberoni a Ravenna. Intorno alle 11.30 due uomini nigeriani e un senegalese hanno iniziato a discutere in maniera animata nei pressi del locale, fino a che il 25enne senegalese ha afferrato un posacenere e lo ha scagliato in faccia a uno dei due nigeriani. L'uomo è caduto a terra e dal gesto ne è scaturita una rissa, fino a che il senegalese, probabilmente spaventato, si è dato alla fuga.

Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Ravenna che hanno iniziato le ricerche, aiutate anche dai Carabinieri, fino a quando l'aggressore è stato trovato in via Carducci. L'uomo è stato caricato sulla volante ed è stato trasportato in Questura, dove si trova in stato di fermo. Sono intervenuti anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza, che hanno trasportato i due nigeriani al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna.