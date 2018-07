Scoppia una rissa violenta in pieno centro tra madri e figlie: quattro donne denunciate

Dall'inizio dell'estate è stata intensificata, specie nelle ore serali, l’attività di pattugliamento e vigilanza della Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina, al fine di garantire una maggiore sicurezza del territorio.

Nel corso di tali attività le pattuglie della locale manfrede sono intervenute in pieno centro a Faenza, dove quattro donne si sarebbero affrontate per futili motivi e poi picchiate, riportando lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Fermate e identificate dai vigili, immediatamente intervenuti sul posto al seguito delle segnalazioni telefoniche di alcuni cittadini, le quattro - tre ragazze 20enni più la madre 40enne di una delle tre - sono state tutte denunciate per rissa aggravata.

Denunciato anche per minacce a pubblico ufficiale un nomade bosniaco, già noto alle forze dell'ordine, che infastidito dai continui controlli degli agenti avrebbe minacciato gli stessi. I controlli della Polizia Municipale sul territorio proseguiranno per tutta la durata del periodo estivo, al fine di garantire il più possibile un'estate tranquilla.