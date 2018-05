Rissa in pieno centro tra calci e bottiglie rotte: due arresti e due denunce

E' di due arresti e due denunce il bilancio della sanguinosa rissa avvenuta sabato pomeriggio in piazza del Popolo a Ravenna. Sono stati infatti identificati, come riportano i quotidiani locali in edicola lunedì, i due 19enni che sono finiti in carcere e i due minorenni che, invece, si sono beccati una denuncia.

Il tutto ha avuto inizio poco prima delle 18, quando si è accesa una lite per futili motivi, a quanto pare per qualche sfottò poco gradito. Dalle parole si è presto passati alle mani e la zuffa è degenerata. È spuntata una bottiglia di vetro rotta: due giovani sono rimasti feriti, venendo soccorsi dal 118 in via Costa. Carabinieri e Polizia hanno identificato e ascoltato alcuni testimoni per poi passare al vaglio i filmati delle videocamere di sorveglianza del centro, grazie ai quali sono riusciti a risalire ai colpevoli.