Staff a contatto con un soggetto a rischio Coronavirus: il sushi chiude

Negli scorsi mesi, dopo la chiusura forzata dei ristoranti dovuta all'emergenza Coronavirus, l'Azuki sushi di Ravenna ha continuato a fare consegne a domicilio, sospendendo invece i ritiri da asporto per mettere in massima sicurezza personale e clienti. Ora, purtroppo - proprio quando ai ristoranti è stato dato il via libera alla riapertura - il ristorante di via della Carmen ha dovuto sospendere completamente il servizio.

"Il nostro staff è entrato in contatto con un soggetto a rischio contagio da Coronavirus - spiegano sulla pagina Facebook del locale - per questo ci prenderemo del tempo per decidere come comportarci e per valutare le condizioni dei nostri ragazzi, che al momento stanno tutti bene. Sin dall'inizio di questa pandemia abbiamo deciso di rimboccarci le maniche. Il nostro sushi ha rallegrato e allietato la quarantena di tantissimi e di questo siamo molto fieri. Abbiamo sempre lavorato nel rispetto delle regole, con tutti i dispositivi di sicurezza e le norme igienico-sanitarie necessarie, sempre controllando temperatura corporea ed eventuali sintomi. Siamo stati scrupolosi per evitare il rischio di contagio: ebbene, nonostante la scrupolosità ci dobbiamo fermare; per voi, per noi e per tutta la nostra comunità".