Fai l'abbonamento e mangi quante volte vuoi: apre a Ravenna un 'ristorante popolare', e cerca personale

Un ristorante aperto 365 giorni l'anno dalla colazione fino alla cena, in cui poter mangiare quante volte si desidera tramite un abbonamento "open" con tutta la famiglia e risparmiando notevolmente sui pasti fuori casa. E' la proposta di un nuovo ristorante che aprirà presto a Ravenna.

Dietro a questa idea innovativa c'è uno chef che vanta una lunga esperienza nel campo della ristorazione: Ciro Adamo, titolare del ristorante 'Nascosto' di via Trieste. "L'idea nasce dalla mia collaborazione con una catena di family hotel, dove funziona appunto così, con la formula del cibo 'all inclusive' per famiglie - spiega l'imprenditore - Ho visto il grande successo che hanno e ne sono rimasto colpito. Anche l'esperienza del Nascosto mi è servita: negli ultimi anni ho osservato come la gente non esca più a cena sette-otto volte in un mese, ma tre o quattro al massimo. Si sta attenti nello spendere e si limitano le spese non necessarie. Quindi ho pensato a come fare per agevolare una famiglia: anche io ne ho una, e mi rendo conto che alla fine tra il tempo perso a fare la spesa, a cucinare, i consumi di gas e tutto il resto la mia proposta fa risparmiare su tutto".

Il nuovo ristorante si chiamerà "Gabarè" - "vassoio" in romagnolo - e sarà aperto da gennaio in uno stabile in via Travaglini 14, vicino allo stesso Nascosto. "Il nome deriva dai vassoi sui quali verrà servito il cibo, funzionerà come da Mc Donald - spiega il cuoco - Si potrà stipulare un abbonamento mensile "open" e venire a fare colazione, pranzo e cena quante volte si vorrà nel corso del mese. Sarà possibile mangiare nel locale, che ha 50 coperti, a turni su due o tre fasce orarie e ci sarà anche la possibilità di ordinare tramite un'app, nella quale sarà presente il menù del giorno, e fare take away. Nel locale ci sarà una cucina a vista con momenti di "show cooking". Per quanto riguarda il cibo, punteremo su ricette della tradizione, in particolare sulla pasta fatta in casa; ogni giorno a pranzo e cena proporremo tre primi e tre secondi, uno di carne, uno di pesce e uno vegetariano. Per la colazione, invece, si potrà scegliere tra torte e dolci più tradizionali o spaziare verso sapori più "americani", come le classiche uova e bacon. Le bevande saranno comprese, con erogatori di acqua, vino, birra e bevande con formula "free refill", per riempire il bicchiere quante volte vuoi. Abbiamo pensato anche all'ambiente: il materiale utilizzato, sia per la sala che per l'asporto, sarà tutto biocompostabile".

Una formula unica nel suo genere e che permetterà a tante famiglie di avere un notevole risparmio: "L'abbonamento mensile costerà indicativamente intorno ai 220-240 euro - spiega lo chef - Ciò significa circa 7,33 euro al giorno, 2,50 a pasto se uno decide di sfruttarlo dalla colazione alla cena. Poi ci saranno agevolazioni per famiglie e studenti universitari. Saremo aperti tutti i giorni della settimana e, per l'asporto, anche durante le festività: ad esempio abbiamo pensato alla possibilità di fare anche la cena di Natale per far risparmiare tempo e denaro ai clienti". L'imprenditore è attualmente in cerca di personale, e la sua idea è quella di "testare" la formula già prima di gennaio proprio al Nascosto: "Inizieremo a sperimentare questa formula durante il pranzo, mentre a cena rimarrà tutto come prima, con pizza e crudità di mare".