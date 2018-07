Ritrovato accoltellato in pineta, caccia al feritore del magrebino

Caccia serrata dei carabinieri per riuscire ad individuare l'autore di un accoltellamento, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, e che ha visto un 25enne magrebino, clandestino in Italia, venire gravemente ferito al petto. Come racconta la stampa locale, a dare l'allarme sono stati alcuni frequentatori della pineta di Pinarella di Cervia che hanno notato a terra, in una pozza di sangue, il nordafricano. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il 25enne, lo hanno trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove è stato operato per ricucire la ferita e, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo gli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo per tentato omicidio, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra spacciatori.