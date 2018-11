Ritrovato nel ravennate il ragazzino di 16 anni scomparso da Rimini giovedì mattina

Si è concluso nella prima serata di venerdì l'incubo per la famiglia di Lorenzo Pauri, il 16enne riminese scomparso dalla mattinata di giovedì. Il ragazzino, intorno alle 20, è stato individuato da una pattuglia della polizia Municipale di Cervia e portato al comando dove è stato identificato. I famigliari sono stati immediatamente avvisati e sono corsi in provincia di Ravenna per riabbracciare il 16enne. Pauri era scomparso nella tarda mattinata di giovedì, quando aveva sostenuto senza successo l'esame di guida per la moto. Nel primo pomeriggio del giorno stesso era atteso al campo di calcio dove, alle 14.30, avrebbe dovuto disputare una partita della Promosport ma, i compagni, lo hanno atteso invano. Si era scatenata una ricerca del 16enne, partita dalle pagine Facebook, coi carabinieri che erano stati allertati dai parenti. Nella mattinata di venerdì la denuncia di scomparsa è stata formalizzata ma di Pauri, che frequenta il liceo scientifico Einstein di via Agnesi, non è stata trovata nemmeno la bicicletta con la quale era uscito di casa e, il suo cellulare, risultava staccato dal momento della sua scomparsa. Secondo quanto emerso, il 16enne sarebbe in buone condizioni nonostante la notte passata all'addiaccio.