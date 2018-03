"Rivogliamo la vigilanza all'incrocio": dove firmare la petizione

Sono già duecento i cittadini che hanno sottoscritto la petizione per il ripristino della vigilanza all’incrocio tra Ponte Cella e via Ravegnana. I promotori comunicano che è possibile firmare ancora a Madonna dell’Albero: ristorante hotel Classicano; bar e circolo Bronson; bar tabacchi di via Cella; negozio di alimentari La Botteghina; panificio Nasta; negozio di mangimi e prodotti per giardino; edicola e cartoleria; parrucchiera Giordana Caselli; riparazione cicli Officina del pedale. A San Bartolo: Edicola tabacchi e cartoleria; negozio di alimentari e panificio; macelleria; merceria e prodotti vari.