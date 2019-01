"Rivoluzionati gli eventi natalizi per accrescere il turismo: obiettivo raggiunto"

"Ci sono arrivati tanti messaggi positivi di ringraziamento da parte di cittadini, turisti e operatori per la programmazione degli eventi durante la festività natalizie. Questa per noi rappresenta una grande soddisfazione, oltre che il raggiungimento di uno degli obiettivi di mandato. Molto lavoro è stato fatto in questa direzione e, visto il risultato, possiamo dire che in tre anni abbiamo rivoluzionato le festività natalizie, portando nuove tipologie di eventi, facendo vivere i diversi luoghi della città, offrendo momenti magici ai ravennati e ai turisti e producendo di conseguenza lavoro e reddito": lo scrive il sindaco di Ravenna Michele de Pescale, tirando le somme degli eventi natalizi che hanno prodotto anche un buon indotto turistico.

Sempre il sindaco: "È veramente bello ricevere ringraziamenti e raccogliere la gioia dei nostri concittadini, ma questo è un successo a cui hanno contribuito in tanti: grazie di cuore alle forze dell'ordine, ai professionisti sanitari e a tutti gli operatori del turismo e del commercio che hanno lavorato mentre la maggior parte delle persone festeggiava e si godeva la bellezza della nostra città e grazie a tutti i cittadini ravennati che hanno partecipato numerosissimi agli eventi con entusiasmo e passione".