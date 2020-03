Due fratelli di Cervia ai 'Soliti Ignoti' fanno vincere la concorrente

Nella puntata del programma di Rai Uno "I soliti ignoti" andata in onda mercoledì sera, tra le identità misteriose da indovinare c'era anche un 32 cervese che lavora come stuntman e fa spettacoli con il quad. Roberto Poggiali, 32enne originario della città del sale, si è presentato cercando di fare indovinare alla concorrente la sua identità, che valeva ben 35mila euro. Purtroppo però la donna non ha azzeccato l'abbinamento. A fine puntata è stato fatto poi entrare il parente misterioso, che la concorrente doveva abbinare a una delle identità per aggiudicarsi il montepremi finale da 3800 euro. Si trattava del 42enne Alessandro, fratello di Roberto. La concorrente ha indovinato il legame tra i due e si è portata a casa l'ambito bottino.