San Rocco in lutto per la morte di Roberto: fissata la data dei funerali

Ravenna in lutto per la morte di Roberto Cottifogli, il commercialista ravennate di 52 anni che domenica è stato colpito da un malore fatale mentre si trovava in vacanza a Falcade, nel bellunese. Il 5 aprile avrebbe compiuto 53 anni. A dare l'annuncio è stata la sorella Luisa con un post su Facebook: "Inaspettatamente ha raggiunto sulle cime mio padre Giuseppe e mia madre Licia. Arrivederci fratellino". I funerali di Roberto sono stati fissati per giovedì mattina alle 9.30 nella chiesa di San Rocco, mentre mercoledì sera nella stessa parrocchia si terrà una veglia funebre.

La notizia ha sconvolto la comunità di San Rocco, dove l'uomo era particolarmente attivo. Roberto lascia la moglie e due figlie, Francesca, Sara e Alice, oltre alla sorella Luisa. Tantissimi i messaggi di cordoglio ed affetto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Roberto stava partecipando a un’escursione sulla montagna di Forca Rossa quando ha accusato i primi segni del malore. Ospitato in un rifugio alpino, gli è stata offerta una prima assistenza in attesa dell'arrivo del personale del 118. I soccorsi sono arrivati sul posto con l’elicottero e l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di San Martino di Belluno; ma, una volta atterrato, i medici non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte.

Il percorso lavorativo di Cottifogli

Diplomatosi nel 1987 come ragionerie e perito commerciale all'istituto commerciale Ginanni, dal 1992 al 1995 ha svolto praticantato nello studio commerciale del ragionier Maria Rosa Olivieri di Ravenna e nello studio legale associato dell'avvocato Giancarlo Ridolfi. Nel 1995 si è iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Ravenna. Dal 1990 alle 1995 ha svolto l'attività di libero professionista come consulente d'azienda in materie societatria e tributarie nel proprio studio professionale di Ravenna. Dal 1995 ha svolto la libera professione di Commercialista ed esperto contabile. Nel 1999 si è iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Ravenna e al Registro dei Revisori contabili.

Era sindaco effettivo nei Collegi Sindacali di diverse società di capitali ed era in carica come revisore legale di società diverse. E' stato incaricato come sindaco revisore delle istituzioni scolastiche per l'ambito territoriale Ravenna 12. E' stato membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti di alcuni enti locali tra i quali il Comune di Fusignano, Massa Lombarda e di Bagnacavallo. E' stato membro effettivo del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Ravenna. E' stato revisore legale di Ravenna Holding Spa, Holding del Comune di Ravenna unico socio. Era revisore legale di Ravenna Farmacie srl, sindaco effettivo della “Fondazione S.Rocco Onlus.