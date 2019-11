"La Shoah è stata inventata dagli ebrei per dominare il mondo": offese razziste allo scrittore ebreo

Vergognoso episodio al Cinema Sarti di Faenza, dove martedì sera era in programma una proiezione organizzata da un'associazione femminile in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. A denunciarlo è Roberto Matatia, scrittore e giornalista faentino di origini ebraiche e autore di numerosi libri sull'ebraismo.

"Ero seduto con la mia famiglia nella quarta fila di un cinema affollatissimo - racconta Matatia - Dietro di noi alcuni signori vocianti. Colgo poche parole tra cui Hitler ed Ebrei. Sto più attento: "Mi sono rotto i coglioni di questa Shoah, una memoria pilotata dagli ebrei!". Io mi inalbero. Mi giro e gli dico di vergognarsi di quello che sta dicendo. "Ma lo sa che io sono ebreo e che la mia famiglia è stata massacrata ad Auschwitz?". Il tipo mi risponde: "Lo so che lei è ebreo. La Shoah è stata inventata dagli ebrei per dominare il mondo. Si informi meglio". A quel punto non ci ho visto più, e ho scaricato su di lui l'inverosimile. Mi chiedo cosa stia succedendo alla mia città, alla gente della mia città, all'Italia e agli italiani. Due settimane fa ricevetti minacce via Messenger, oggi queste offesa".

"La mia solidarietà a Roberto Matatia e alla sua famiglia - commenta in replica il sindaco Giovanni Malpezzi - Come sindaco di questa città mi vergogno per quanto accaduto. Ma sono certo che l'ignoranza non prevarrà. Faenza è altro".