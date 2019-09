Nella notte spunta un robot in piazza Caduti: ma viene subito rimosso

E' durato pochissimo il robot installato nella notte in Piazza Caduti, in pieno centro storico, da Labadanzky, uno degli artisti protagonisti della mostra 'Dante Plus' che sarà inaugurata proprio venerdì pomeriggio. In tanti venerdì mattina, passando dalla piazza, si sono soffermati a guardare l'opera d'arte incuriositi. "Purtroppo l'installazione in Piazza dei Caduti è stata smantellata dalla Polizia locale - spiega Marco Miccoli, tra gli organizzatori della mostra, in un video sul suo profilo Facebook - Era una semplice installazione di cartone legata con delle fascette".

Foto dal profilo Facebook di Marco Miccoli