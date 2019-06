Due amiche in viaggio da Faenza a Francoforte per cantare al Rockin'1000: "E' il potere della musica"

Dopo la cervese Petra, che sabato si è esibita insieme alla rock band da guinness mondiale allo Stade de France di Parigi, anche due faentine prendono parte all'edizione 2019 di Rockin'1000, il progetto musicale nato da un'idea del fusignanese Fabio Zaffagnini e noto per il video girato nel 2015 - che ha quasi raggiunto i 50 milioni di visualizzazioni su Youtube - che ha portato i Foo Fighters a Cesena. Rita e Tiziana, due amiche faentine, domenica 7 luglio si esibiranno alla Commerzbank Arena di Francoforte, in Germania, insieme ad altri 998 musicisti, che suoneranno simultaneamente i più grandi titoli della storia del rock.

Nella vita di tutti i giorni, le due amiche appassionate di musica si occupano di tutt'altro: "Io ho 30 anni e lavoro nell'import-export, ma trascorro il mio tempo libero immersa nelle mie due più grandi passioni: la musica e le arti marziali - racconta Rita - Tiziana, invece, ha 44 anni e insegna matematica e scienze alle scuole secondarie". Per loro, quella di quest'anno non è la prima volta come 'milline': "Ho partecipato come spettatrice al primissimo evento e me ne sono innamorata - spiega Tiziana - è un’esperienza arricchente sia per la socializzazione che per la musica. L’evento di Francoforte sarà per me il quarto Rockin'1000 da cantante corista. Rita, invece, ha partecipato a quasi tutte le edizioni precedenti, sempre come cantante".

Quella per la musica è una passione che lega le due donne in maniera fortissima: "Sono stata cresciuta fin da bambina a pane e musica, grazie ai miei genitori e ai loro gusti musicali da dieci e lode - racconta Rita - Oggi ho diverse formazioni all’attivo, con cui facciamo tanti concerti, in particolare nei locali del faentino e dintorni". "Io invece - aggiunge Tiziana - canto da circa 10 anni in un gruppo anni '80 chiamato 'HardHit' e in altri progetti acustici. La passione per la musica c’è sempre stata, e Rockin'1000 ha arricchito ed esaudito sogni e desideri".

"Io e la mia 'collega di microfono' Tiziana abbiamo cantato più e più volte insieme e nel 2016 abbiamo voluto provare l’ebbrezza di cantare a Cesena in uno stadio, davanti a 30.000 persone urlanti - continua Rita - Che dire, è un'emozione che ti segna. Ricordo ancora come se fosse ieri il primo pezzo che abbiamo cantato al Manuzzi, "Bittersweet Simphony" dei Verve: le lacrime non hanno mai abbandonato i nostri occhi e continuavano a rigarci le guance. Noi ci guardavamo incredule e ci veniva da ridere. Che brividi! E’ il potere della musica…".

Per arrivare alla Commerzbank Arena di Francoforte, le due faentine e gli altri 998 soci hanno superato una selezione tra migliaia di aspiranti musicisti di tutto il mondo, inviando un video dove si suona dal vivo, senza modifiche. Dopo che gli organizzatori hanno scelto i componenti della band si è passati alla fase preparatoria: "L’organizzazione di Rockin'1000 fornisce tutto il necessario per arrivare super preparati all’evento - dice Rita - Io, in più, ho la fortuna di conoscere praticamente tutte le canzoni che saranno in scaletta perché le suono già con il mio duo, 'La Volta Buona'". "Mi sono preparata grazie alla piattaforma e ai tutorial forniti dai guru, cioè i nostri portavoce all’interno del Rockin'1000, perché è molto importante l’unisono, cioè essere un solo suono - puntualizza Tiziana - Nei concerti di Rockin'1000 l’interpretazione fa spazio alla precisione, alla carica e alla potenza che solo una band composta da tanti elementi può dare".

Tra i brani in scaletta, anche le due 'rocker' hanno le loro preferenze: "La mia canzone preferita? La mia anima metal non può che rispondere "Killing in the name" dei Rage Against The Machine!", spiega Rita. "La scaletta prevista per Francoforte è meravigliosa, soprattutto per la presenza di grandi classici come "Smoke on the Water" - aggiunge Tiziana - Un pezzo che musicalmente mi stimola anche perché, essendo cantato in tedesco, non posso di certo soffermarmi a commentare il contenuto del testo, è "Sexy" di Marius Westernhagen". E ora alle due faentine non resta che partire: "Siamo emozionatissime, è il primo concerto che facciamo all’estero e siamo cariche dure! Come si dice a Francoforte: Beharrlichkeit führt zum Ziel! (chi la dura la vince)".

In foto da sinistra: Rita, un'amica e Tiziana