Rogo nella notte, in cenere tre veicoli parcheggiati in un deposito

E' scattato intorno alle 23.30, nella serata di domenica, l'allarme per un incendio scoppiato in un deposito di auto in via Cella a Madonna dell'Albero. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto a circoscrivere le fiamme ma, nonostante l'intervento, tre veicoli in sosta a ridosso della strada sono finiti in cenere. In via Cella è intervenuta una pattuglia delle Volanti e il personale della Scientifica e, al momento, sono in corso gli accertamenti per scoprire la natura dell'incendio.