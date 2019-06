Romagna terra di caporalato: "Pagati tre euro all'ora per raccogliere la frutta"

“Oggi abbiamo avuto la conferma che anche la Romagna è terra di caporalato e sfruttamento, con persone pagate 3 o 4 euro all’ora per raccogliere frutta nei nostri campi. Uno sfruttamento in piena regola che in Emilia-Romagna purtroppo resta ancora una realtà sommersa e poco conosciuta”. È questo il commento di Andrea Bertani, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, dopo l’audizione dei sindacati sul fenomeno del caporalato, soprattutto nelle provincie di Ravenna e Forlì-Cesena, che si è svolta mercoledì pomeriggio in Assemblea Legislativa, all’interno di una seduta congiunta delle commissioni Politiche economiche e Lavoro richiesta proprio dal capogruppo M5S nelle scorse settimane.

“Ci troviamo davanti a una situazione di grande emergenza dove i lavoratori vengono sfruttati attraverso un sistema capillare che nega qualsiasi tipo di diritto – spiega Bertani – Dai dati che ci sono stati forniti in Commissione dai sindacati, delle 30mila persone coinvolte nel settore agricolo il 15-20% lavora completamente in nero e spesso è costretto a vive in condizioni precarie all’interno di roulotte e appartamenti fatiscenti o addirittura a pagare per essere messi in regola. Servono dunque degli strumenti reali ed efficaci per cercare di arginare questo fenomeno che, sempre secondo quanto hanno riferito le organizzazioni sindacali, non riguarda solo immigrati irregolari sul nostro territorio, ma anche lavoratori stanziali e stagionali. Parallelamente su questo fronte forse sarebbe opportuno anche agire sul fronte delle aziende, rendendo pubblici i nomi di chi fa ricorso a questo tipo di lavoro e sfruttamento, in modo tale da far emergere finalmente con chiarezza un fenomeno che, altrimenti, è destinato a restare sottotraccia per ancora moltissimo tempo”.