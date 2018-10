Romano Prodi ospite delle "Giornate Ravennati": "La crisi europea soffre della politica diventata propaganda"

Proseguono le "Giornate ravennati" organizzate dal Dipartimento di Beni culturali in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale. Ospite di primo piano dell’iniziativa è stato martedì mattina Romano Prodi, che ha dialogato con Michele Marchi, docente di Storia contemporanea al Dipartimento di Beni culturali.

"L’Europa come pace, prosperità e promozione democratica. Così era l’Europa delle origini e che non c’è più. Ma quando l’Europa ha perso la sua forza di attrazione e ha smesso di essere un magnete per i cittadini?". È questo uno dei temi su cui si è soffermato a lungo Prodi. “Il senso di Europa è finito quando l’Europa ha smesso di fare l’Europa - ha detto il politico - e il potere è passato dalle mani della Commissione ai singoli Paesi e chiaramente a quel Paese che nel gruppo è più forte degli altri”. È stata una chiacchierata caratterizzata dalla concretezza e semplicità quella col professore, una chiacchierata che ha permesso, grazie alla colloquialità e al linguaggio semplice, immediato e per aneddoti che lo contraddistingue, a tanti cittadini presenti, studenti e ricercatori di entrare all’interno dei meccanismi di una politica oggi spesso sempre più lontana e indecifrabile.

“L’attuale crisi del progetto europeo soffre della crisi dei partiti tradizionali e della politica che è diventata propaganda, in un quadro in cui il desiderio di autorità è presente in tutto il mondo ed è evidente che l’Europa non può andare avanti senza accordo di Francia e Germania con una Spagna e un’Italia vicine”: questo è secondo Prodi il quadro di una Europa che ancora ha speranze, “se restiamo uniti contro una America e una Cina che si stanno mangiando tutto”. Alla domanda perché l’Italia è al 23esimo posto tra i 27 Paesi membri quanto a Europeismo, Prodi ha risposto: “È successo in conseguenza agli anni in cui siamo stati emarginati dal processo decisionale. Tutto è nato con la crisi economica”.

Prodi ha quindi indicato nelle prossime elezioni del Parlamento europeo che si terranno a maggio 2019 una possibilità di rilancio dell’Europa: “Il voto potrebbe essere un punto di svolta per l’Europa ma solo se si avrà uno scontro deciso fra due candidati forti, con linee e politiche chiare e definite, capaci di resuscitare lo spirito europeo e coinvolgere la cittadinanza nel processo decisionale delle politiche europee”.

E dopo Prodi, proseguono le Giornate ravennati del Dipartimento di Beni Culturali. Tra gli appuntamenti in calendario domani mercoledì 10 ottobre figura l’incontro ‘Storia, significati e implicazioni di un oggetto della moda: il farsetto dal medioevo a oggi in programma a Casa Matha alle 16. Alle 17.30 nell’aula Tumidei di palazzo Corradini si terrà inoltre la tavola rotonda Noi e loro: le migrazioni umane come chiave per comprendere le nostre origini e il nostro presente. Al centro dell’iniziativa saranno le migrazioni umane passate, presenti e future, la loro relazione con i mutamenti ambientali e geopolitici, i loro effetti sulla diversità biologica e culturale e la loro analisi e comprensione secondo diverse prospettive (genetica, antropologia, filosofia politica). Obiettivo delle Giornate, che proseguiranno fino a sabato 13, con un’appendice lungo tutto il mese di ottobre e il successivo novembre, è di scoprire, apprezzare e godere del patrimonio culturale come espressione di una cultura e di una storia europea comune e connessa coinvolgendo la cittadinanza oltre agli studenti e ricercatori che operano all’interno del Dipartimento di Beni culturali e del Campus di Ravenna.