Ridge, il bello di Beautiful: l'attore statunitense Ron Moss a Milano Marittima

Le inguaribili nostalgiche di Beautiful si annotino questa data e questo luogo: venerdì ore 20.30, ristorante Casa Margot. In via Matteotti, nel cuore luxury di Milano Marittima, è infatti atteso l'attore statunitense Ron Moss, conosciuto al grande pubblico come il leggendario Ridge Forrester, protagonista per 25 anni della soap opera italiana più celebre di sempre - Beautiful - per cui ha girato 6.407 puntate!

Oltre alla sua carriera di attore, Ron Moss ha sempre coltivato la passione per la musica e, già nel 1976, ha fondato il gruppo Player, col quale è tornato ad esibirsi in una celebre "reunion" nel 2013. E, soprattutto in questa veste, venerdì sarà al Margot di Milano Marittima dove promette alle fans memorabili sorprese dal vivo.